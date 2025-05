Nadciągają silne burze. Spadnie dużo deszczu, jest ryzyko trąby powietrznej

Pierwsze dni czerwca przyniosą groźną aurę. W niedzielę mają tworzyć się silne układy burzowe, niosące ulewny deszcz. Nie można wykluczyć pojawienia się lokalnie trąby powietrznej. Od groźnych zjawisk nie odpoczniemy także w nowym tygodniu.

Zapowiada się burzowy początek meteorologicznego lata. 1 czerwca w przeważającej części kraju zapanują warunki sprzyjające tworzeniu się silnych układów burzowych, mogących powodować duże zagrożenie. Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyńskim, znajdziemy się ciepłym wycinku niżu, pomiędzy dwoma frontami - ciepłym na północnym wschodzie i chłodnym na północnym zachodzie.

- Do Polski napłynie z południowego zachodu zdecydowanie cieplejsze, wilgotne powietrze pochodzenia zwrotnikowego morskiego. Niezwykle istotne jest to, że taka sytuacja sprzyja tworzeniu się stref zbieżności wiatru o bardzo dużym potencjale do tworzenia niebezpiecznych linii szkwałów, linii nawałnic. Aktywność, czas trwania oraz rozległość obszaru zagrożonego burzami zwiększy jeszcze przemieszczająca się w drugiej części dnia od północnego zachodu w głąb kraju główna strefa frontu chłodnego - podkreślił synoptyk tvnmeteo.pl.

W niedzielę możliwe linie nawałnic, niewykluczone trąby powietrzne

Niedziela przyniesie umiarkowane zachmurzenie kłębiaste na Suwalszczyźnie i Podlasiu. W tych regionach nie powinno padać. W pozostałej części kraju wystąpi umiarkowane do okresowo dużego zachmurzenie kłębiaste z przelotnymi opadami deszczu do 5-15 litrów na metr kwadratowy. Pojawią się liczne burze, które mogą być silne. Uwaga: mogą tworzyć się linie nawałnic, niosące ze sobą intensywne i gwałtowne opady deszczu do 20-40 l/mkw., punktowo powyżej 50 l/mkw. Lokalnie może spaść grad o średnicy powyżej 2 centymetrów (lokalnie o średnicy nawet 4-5 cm). Nie można wykluczyć lokalnego rozwoju trąby powietrznej. Największa aktywność burz spodziewana jest w południowej i północno-zachodniej części kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 22-24 st. C na północnym wschodzie, przez 25-26 st. C w centrum, do 27-28 st. C na południu kraju. Powieje południowy wiatr, skręcający od zachodu na północno-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany. W burza będzie mocno wiał, w porywach osiągając do 90 kilometrów na godzinę.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek. Zagrzmi i popada

Na poniedziałek prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na północnym zachodzie kraju nie będzie padać. W pozostałej części Polski przelotnie popada deszcz do 5-15 l/mkw. Na południowym wschodzie zagrzmi. Podczas burz spadnie lokalnie powyżej 25 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 21-22 st. C w pasie północnym, przez 23 st. C w centrum kraju, do 25-26 st. C na Podkarpaciu. Wiatr zachodni, okaże się słaby i umiarkowany, w burzach - silny.

We wtorek spodziewane jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na wschodzie, południowym wschodzie i częściowo w centrum okresami popada deszcz do 5-15 l/mkw. Na krańcach południowo-wschodnich możliwe są burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na Podlasiu do 22-23 st. C w pozostałej części kraju. Północno-zachodni i zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, w burzach silny i porywisty.

Pogoda na środę i czwartek. Miejscami 26 stopni

Środa przyniesie duże zachmurzenie. W przeważającej części kraju okresami spadnie deszcz o sumie 10-20 l/mkw. W centrum i na południu pojawią się burze. Zjawiska będą szczególnie gwałtowne na krańcach południowych, z możliwymi ulewnymi opadami powyżej 40 l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 23-24 st. C w pasie północnym do 25-26 st. C w pozostałej części kraju. Powieje zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany wiatr, w burzach - silny.

W czwartek wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiasto-deszczowe. Poza tym przelotnie popada deszcz. W centrum i na południowym wschodzie Polski może zagrzmieć. Termometry wskażą maksymalnie od 21 st. C w pasie północnym, przez 23 st. C w centrum, do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, w zasięgu burz okaże się silny i porywisty.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl