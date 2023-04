Czeka nas zimny prysznic. W prognozie widać "zatokę chłodu"

W prognozie pogody na ostatni tydzień kwietnia widać koniec dobrej passy. Na początku tygodnia przyjdzie drastyczne ochłodzenie. Niebo przykryją chmury i pojawią się opady deszczu, które w niektórych częściach Polski mogą być ciągłe.

W ciągu najbliższej doby już jedynie wschodnia część kraju pozostanie w zasięgu słonecznego wyżu Petra, natomiast od zachodu swój wpływ na pogodę zaznaczy zatoka niżowa związana z układem barycznym znad Morza Północnego Tarek, ze strefą frontu atmosferycznego. Z południowego zachodu nad przeważający obszar Polski docierać będzie bardzo ciepłe powietrze, w efekcie czego termometry wskażą w niektórych miejscach powyżej 20 stopni Celsjusza. Nieco niższe wartości na termometrach prognozowane są na zachodzie kraju, gdzie za frontem napłynie chłodniejsze powietrze znad Skandynawii.

W niedzielę nawet 22 stopnie

Niedziela w większości kraju zapowiada się pogodnie, a nawet słonecznie. W zachodnich regionach zachmurzenie wzrośnie do dużego i pojawią się tam przelotne opady deszczu rzędu 2-5 litrów wody na metr kwadratowy. Strefa opadów będzie przesuwać się w głąb kraju, miejscami możliwe są burze z opadami do 10-20 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 16-18 stopni Celsjusza na zachodzie do 20-22 st. C na wschodzie i w centrum kraju. Wiatr będzie umiarkowany, południowy, od zachodu skręcający na południowo-zachodni.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Zmiana pogody na początku tygodnia

Na początku następnego tygodnia w pogodzie nad Polską przejmą układy niskiego ciśnienia, a rozległa zatoka chłodu znad Morza Norweskiego i Skandynawii stopniowo obejmować będzie również obszar naszego kraju, przynosząc niższą temperaturę - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Poniedziałek w zachodniej połowie kraju upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z opadami deszczu, lokalnie może również zagrzmieć. W pozostałych regionach będzie pogodnie, choć istnieje ryzyko słabych burz, zwłaszcza w rejonie południowo-wschodniej Polski. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 st. C na Pomorzu Zachodnim do 20 st. C w centrum. Powieje umiarkowany, południowy i południowo-wschodni wiatr, od zachodu skręcający na południowo-zachodni.

Wtorek przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu na północy i zachodzie kraju. We wschodniej części kraju będzie pochmurno z ciągłymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie od 10-12 st. C na zachodzie do 12-13 st. C na wschodzie i w centrum. Będzie wiać umiarkowany wiatr, z kierunku północno-zachodniego.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Chłodno, miejscami poniżej 10 stopni

Na środę prognozowane jest zachmurzenie od dużego z przelotnymi opadami deszczu na północy do umiarkowanego na południu i w centrum Polski. Termometry pokażą maksymalnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany, na Wybrzeżu w porywach silny, zachodni.

W czwartek się wypogodzi. Tylko na północy kraju zachmurzenie okaże się większe i przelotnie popada tam deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 10-11 st. C na północy do 12-13 st. C na południu Polski. Umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu.

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl