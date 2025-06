Już wkrótce będzie ponad 30 stopni

Początek wakacji przyniesie ciepło, ale także chmury. W weekend przelotnie popada w niektórych częściach kraju. W nowym tygodniu temperatura przekroczy 30 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska dostaje się pod wpływ wyżu Anita, który rozciąga się od środkowego Atlantyku w stronę centrum Europy. - Chłodny front wędrujący w nocy nad wschodnimi regionami kraju odsunie się na wschód, a za nim nastąpią rozpogodzenia - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

W sobotę zachmurzenie ma wzrastać w płynącym z północnego zachodu umiarkowanie chłodnym powietrzu polarnym. Nad zachodnią Polskę wkroczy front ciepły, niosąc nie tylko sporo chmur, ale i słaby deszcz na Pomorzu.

Pogoda na weekend

W sobotę niebo spowiją chmury. Na Pomorzu miejscami możliwy jest słaby deszcz do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 24 st. C w centrum kraju, do 26-27 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje z zachodu i północnego zachodu, umiarkowany i dość silny, w porywach dochodzący 50 kilometrów na godzinę.

W niedzielę niebo nad Polską wciąż będą przykrywać chmury. Tym razem słabe opady deszczu, do 5 l/mkw., spodziewane są na wschodzie i południowym wschodzie. Termometry wskażą maksymalnie od 22-24 st. C na północnym wschodzie, przez 26 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr będzie wiał z północnego-zachodu, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 75 km/h.

Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 19 st. C na Podlasiu, przez 25 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na południowym zachodzie. Wiatr powieje z północnego zachodu, głównie umiarkowanie, ale okresowo dość silnie.

Venty temp

Pogoda na wtorek i środę. Pogodnie i miejscami upalnie

We wtorek będzie bezchmurnie. Temperatura maksymalna osiągnie od 24 st. C na Suwalszczyźnie, przez 27 st. C w centrum kraju, do 28-30 st. C na zachodzie. Wiatr będzie zmienny i słaby.

Pogodnie będzie także w środę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 26 st. C na Warmii i Podlasiu, przez 30 st. C w centrum kraju, do 31-32 st. C na południowym zachodzie. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany.

Opady Vent

Autorka/Autor:Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl