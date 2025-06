Wreszcie zapanuje prawdziwie letnia aura. Jak długo potrwa

W nadchodzących dniach możemy spodziewać się słońca i wyższych temperatur niż ostatnio. W weekend w niektórych rejonach Polski słupki rtęci pokażą nawet 30 stopni. A jak będzie po niedzieli?

Pogoda Długoterminowa Weekend

W najbliższych dniach pogodę w Polsce ukształtują stabilny wyż Xara znad południowej Skandynawii oraz niż Wammes ze wschodniej części kontynentu. Ponadto nad przeważający obszar Polski wciąż napływać będzie polarne powietrze - jedynie na zachodnich krańcach kraju zaznaczy się wpływ cieplejszych mas powietrza z południa kontynentu. W rezultacie możemy spodziewać się ładnej pogody na zachodzie oraz chmur na wschodzie.

Pogoda na piątek

W piątek na zachodzie kraju będzie słonecznie. Na wschodzie i częściowo w centrum przed południem zastaniemy chmury, ale rozpogodzi się w ciągu dnia. Na wschodnich krańcach Polski mogą wystąpić przelotne opady. Maksymalna temperatura wyniesie od 17-18 st. C na Podkarpaciu, przez 20-21 st. C w centrum, po 22-23 st. C na zachodzie. Na zachodzie wiatr będzie słaby, na wschodzie mogą wystąpić silniejsze porywy.

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky.com

Pogoda na weekend

W weekend słońce zagości w całym kraju. W sobotę maksymalne temperatury osiągną od 21-22 st. C na wschodzie, przez 22-23 st. C w centrum, do 24-26 st. C na zachodzie. Z północy zawieje słaby wiatr.

W niedzielę wciąż będzie słonecznie, a temperatura będzie jeszcze wyższa - od 21-23 st. C na wschodzie, przez 25-26 st. C w centrum, do nawet 28-30 st. C na zachodzie. Wiatr, wiejący z różnych kierunków, będzie słaby.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek nieco się ochłodzi, a pogoda trochę się popsuje - zwłaszcza na zachodzie, gdzie mogą wystąpić przelotne opady, a lokalnie burze. Maksymalna temperatura wyniesie od 21-23 st. C na zachodzie i w centrum do 25-27 st. C na wschodzie. Wiatr z zachodu i północnego zachodu będzie umiarkowany.

We wtorek w całej Polsce będzie pochmurno, lokalnie pojawią się rozpogodzenia, ale nie prognozuje się opadów. Temperatura spadnie jeszcze bardziej. Ta maksymalna na terenie całego kraju nie przekroczy 23 st. C. Powieje słaby wiatr z północnego zachodu.

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky.com

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvmeteo.pl