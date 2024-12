Powieje silniejszy wiatr. Najnowsza prognoza na sylwestra i Nowy Rok

Pogoda na sylwestra, noc sylwestrową i Nowy Rok. Nadchodzące dni przyniosą pochmurną aurę i opady. Powieje silniejszy wiatr, miejscami jego porywy mogą osiągać prędkość nawet 80 kilometrów na godzinę. Zimy w prognozach w najbliższym czasie nie widać.

Zgniły wyż Günther nadal znajduje się nad Polską. Niesie ze sobą pochmurną aurę z licznymi zamgleniami i mgłami oraz okresowymi opadami mżawki. Lepsze warunki panują jedynie na krańcach południowo-zachodnich. - Uwaga na lokalnie marznące mgły i opady mżawki w południowo-wschodniej części kraju. Na Podkarpaciu możliwe są również bardzo słabe opady śniegu - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński.

W kolejnych dniach wyż będzie słabł. Stopniowo północna część kraju znajdzie się w zasięgu stref frontowych. - Na ten moment wszystko wskazuje na to, że strefa pofalowanego frontu chłodnego będzie się niejako ślizgać po północnej części kraju, dając głównie przelotne opady deszczu - dodał synoptyk.

Dopiero po 3-4 stycznia spodziewać się można klasycznego przejścia stref frontowych z zachodu na wschód z większą dynamiką, ochłodzeniem i różnym rodzajem opadów.

Pogoda na weekend

W sobotę będzie pochmurno, spodziewane są liczne zamglenia oraz gęste mgły utrzymujące się miejscami przez cały dzień. Okresowo pojawią się słabe opady mżawki. W rejonie górskim możliwe są marznące mgły i opady mżawki, a na krańcach południowo wschodnich - śnieg. Nieliczne przejaśnienia mogą wystąpić jedynie na południowym zachodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 2-3 stopni Celsjusza na południu i południowym wschodzie, przez 4-5 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Pomorzu. Słaby wiatr na północy będzie wiał z południowego zachodu, na południu ze zmiennych kierunków.

Niedziela przyniesie w północnej połowie kraju, częściowo w centrum i na wschodzie chmury, zamglenia i lokalnie słabe opady mżawki. W pozostałej części kraju zachmurzenie okaże się duże i umiarkowane, padać nie powinno. Termometry pokażą maksymalnie od 3 do 5 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Na północy będzie dość silny i w porywach rozpędzi się do 35-45 kilometrów na godzinę.

Pogoda na poniedziałek

Poniedziałek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami i miejscowymi rozpogodzeniami na południu Polski. Na północy popada deszcz o natężeniu do 2-5 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie opady mogą wynieść do 5-10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na południowym wschodzie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 60 km/h, w górach i nad morzem do 70-80 km/h.

Pogoda na sylwestra i noc sylwestrową

We wtorek, czyli w sylwestra, na północy kraju wystąpi całkowite zachmurzenie z opadami deszczu do 2-5 l/mkw. (lokalnie 6-8 l/mkw.). Na Suwalszczyźnie przejściowo możliwe są opady deszczu ze śniegiem. W pasie centralnym niebo całkowicie zasnują chmury, ale nie powinno padać. Na południu Polski prognozowane jest duże i umiarkowane zachmurzenie, okresowo małe. Termometry pokażą maksymalnie od 3-4 st. C na wschodzie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 6-7 st. C na zachodzie. Południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, okresowo rozpędzi się do 40-60 km/h. Nad morzem porywy mogą sięgać 60-80 km/h.

W noc sylwestrową wystąpi duże i całkowite zachmurzenie w północnej połowie kraju. Na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach oraz na Suwalszczyźnie popada deszcz rzędu 2-5 l/mkw., lokalnie 6-8 l/mkw. W pozostałej części kraju dopisze pogodna aura. Temperatura minimalna wyniesie od -2/0 st. C na południu, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, nad morzem dość silny i silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h.

Pogoda na Nowy Rok

W Nowy Rok na północy kraju wystąpi pochmurna aura z opadami deszczu do 2-5 l/mkw., lokalnie do 4-8 l/mkw. W pasie centralnym zachmurzenie okaże się całkowite i duże, ale nie będzie padać. Na południu kraju dopisze dość pogodna aura. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 4-5 st. C na wschodzie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-70 km/h. Nad morzem może wiać do 60-80 km/h.

