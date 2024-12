Czy jest szansa na białe święta? Najnowsza prognoza na Boże Narodzenie

Prognoza pogody na święta Bożego Narodzenia. Do Wigilii został tydzień, a w ferworze przygotowań wielu z nas zadaje sobie pytanie - czy w święta zawita do nas śnieg? Zapytaliśmy o to synoptyka tvnmeteo.pl Damiana Zdonka.

Jak wyjaśnił synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w okresie świąt Bożego Narodzenia pogoda w Polsce kształtowana będzie zarówno przez rozległy i stabilny wyż znad Europy Zachodniej, jak i układy niskiego ciśnienia znad Skandynawii i północno-zachodniej Rosji. Do Polski z północnego zachodu naprzemiennie napływać będą chłodniejsze i umiarkowanie ciepłe masy powietrza polarnego znad zachodniej i północno-zachodniej Europy.

Dominować będzie pochmurna aura z większą ilością rozpogodzeń w pierwszy i drugi dzień świąt. Opadów deszczu i mżawki, początkowo również deszczu ze śniegiem, mogą spodziewać się mieszkańcy województw północnych i wschodnich, natomiast w górach pojawią się opady śniegu. O ile Wigilia będzie dość chłodna, to zarówno w pierwszy jak i drugi dzień świąt na termometrach powinniśmy zobaczyć nieco wyższe wartości.

Prognoza pogody na Wigilię

24 grudnia, w Wigilię, w całej Polsce będzie pochmurno, jednak niebo ma się przejaśniać, lokalnie nieznacznie rozpogadzać. Na północy mogą pojawić się słabe opady deszczu lub mżawki, a w regionach wschodnich - deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą od 1-3 stopni Celsjusza na wschodzie Polski do 4-6 st. C w zachodniej części kraju. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

Prognoza pogody na Boże Narodzenie

Na 25 grudnia, pierwszy dzień świąt, modele zapowiadają duże i całkowite zachmurzenie z rozpogodzeniami. W zachodniej Polsce słabo popada deszcz lub mżawka, w południowo-wschodniej - deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 2-4 st. C we wschodnich regionach do 4-8 st. C na zachodzie. Wiatr z północnego zachodu okaże się umiarkowany.

Prognoza pogody na drugi dzień świąt

26 grudnia, drugi dzień świąt, przyniesie nam przeważnie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, chociaż miejscami dzień może być pogodny. Na termometrach zobaczymy od 2-5 st. C na wschodzie Polski do 5-8 st. C w regionach zachodnich. Umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu.

