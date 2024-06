Najbliższe dni przyniosą obfite opady deszczu, a także i burze. - Możliwe są podtopienia, szczególnie w obszarach podgórskich - ostrzega synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Polska znalazła się w obszarze obniżonego ciśnienia związanego z niżami Tina znad Morza Śródziemnego oraz Swantje znad Skandynawii. - Pomiędzy centrami tych układów rozciąga się pofalowany front atmosferyczny oddzielający chłodne masy powietrza polarnego znad Atlantyku od ciepłych znad południowej Europy - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że chłodny fragment frontu przemieszcza się nad Polską z zachodu na wschód, pchany przez masy powietrza znad oceanu.

W kolejnych dniach Polska pozostanie w obszarze obniżonego ciśnienia, w strefie ścierających się na froncie mas powietrza i w zasięgu deszczonośnych układów niżowych przemieszczających się znad Morza Śródziemnego nad Bałkanami w kierunku północno-zachodniej Rosji. Taki szlak wędrówki wirów niżowych oznacza, że południowe, południowo-wschodnie i wschodnie regiony kraju będą co jakiś czas narażone na obfite opady deszczu oraz burze. Możliwe są podtopienia, szczególnie w obszarach podgórskich.

Pogoda na niedzielę

W niedzielę wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na południu i południowym wschodzie kraju prognozuje się przelotne opady deszczu do 15 litrów wody na metr kwadratowy, możliwe są też burze. Na wschodzie i Pomorzu przelotnie popada deszcz do pięciu l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 18 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Pogórzu Karpackim i w Małopolsce. Powieje północno-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany, na północny dość silny wiatr. W czasie burz będzie silnie wiać.

Prognozowa temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek na południu, wschodzie i w centrum kraju przyniesie duże zachmurzenie z opadami deszczu rzędu 5-10 l/mkw. W Karpatach pojawią się burze i spodziewane są kolejne opady do 30 l/mkw. po nocnej ulewie. Temperatura maksymalna wyniesie od 17-18 st. C na południu, przez 20 st. C w centrum kraju, do 22 st. C w Wielkopolsce, na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr będzie wiał z północy i z zachodu, słaby i umiarkowany, w burzach silny.

Wtorek upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia kłębiastego z przelotnymi opadami deszczu o sumie 5-10 l/mkw. na południu kraju. Tylko na północnym wschodzie Polski nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany, na północy okaże się dość silny i porywisty.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

W środę spodziewane jest duże zachmurzenie. Na północnym zachodzie kraju na ogół nie będzie padać. Na pozostałym obszarem Polski wystąpią obfite opady deszczu do 20-40 l/mkw. Miejscami podczas ulew i burz może spaść w ciągu 12 godzin do 60 l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 16 st. C na Śląsku, przez 17 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Podlasiu. Północny wiatr okaże się słaby i umiarkowany, w burzach silny.

Na czwartek prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Poza tym przelotnie popada deszcz o sumie 5-10 l/mkw. Na południu Polski zagrzmi. W burzach spadnie do 20 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 15 st. C na Podlasiu, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce. Powieje zachodni i północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W czasie burz będzie silnie wiać.

