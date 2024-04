Pogoda na 16 dni: początek majówki to będzie punkt zwrotny

Arktyczne powietrze z północy nadal płynie do Polski, bo sprzyja temu sytuacja meteorologiczna nad Europą - na zachodzie mamy wyż, a na wschodzie niż. Między tymi ośrodkami ciśnienia podąża szeroki strumień zimna, które dociera nie tylko do centrum kontynentu, ale jeszcze dalej na zachód i południe, przynosząc w wielu krajach nietypowo chłodną pogodę z przymrozkami i opadami śniegu. Ciepło, oprócz południowych skrawków Europy, płynie jeszcze na wschód, ale i tak większa część kontynentu jest zdominowana przez północny chłód (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni i pogoda na majówkę 2024

Początek tygodnia będzie lodowaty - w poniedziałek ma być zaledwie od 4 do 9 stopni. Kolejne dni, aż do czwartku, też będą zimne, a od piątku najpierw powoli, a później szybciej temperatura będzie rosnąć i ociepli się do 18 stopni w sobotę oraz niedzielę. Później ocieplenie będzie jeszcze większe i na przełomie kwietnia i maja, a więc w czasie długiego weekendu, możemy spodziewać się 22-23 stopni na wschodzie oraz na południu kraju i 16-17 na zachodzie, gdzie temperatura ma być najniższa. Następnie, od 3 maja, będzie nieco chłodniej, bo maksimum to najpierw 20 stopni, a potem 16-17 stopni. Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.