Pogoda na kolejne dni. Mróz i opady śniegu wrócą przed świętami

Ochłodzenie w Polsce rozpocznie się w poniedziałek. Tuż przed Wigilią temperatura w najcieplejszym momencie dnia nigdzie nie będzie dodatnia. Wraz z mrozem wrócą opady śniegu. Przelotnie padać w ciągu najbliższych dni będzie na obszarze całego kraju.

Polska znajduje się pomiędzy niżem znad Rosji a wyżem znad Wysp Brytyjskich. Nad krajem przemieszcza się z północy na południe chłodny front atmosferyczny, za którym napływa chłodne powietrze polarne, odsuwając ciepłe masy powietrza na południe.

W ciągu kolejnych dni kraj nadal będzie pomiędzy tymi dwoma układami, które zgodnie ściągną z północy zimne, mroźne masy powietrza arktycznego z przelotnymi opadami śniegu. Od środy Polska ma znaleźć się pod wpływem zimnych wirów niżowych znad Skandynawii, z nieco obfitszymi opadami śniegu i w napływających wciąż z północy zimnych masach powietrza. Do Wigilii zabieli się w całym kraju. Zima wraca - zapowiada synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Niedziela jeszcze z wysoką temperaturą

W niedzielę czeka nas pochmurna aura z rozpogodzeniami postępującymi od północy w głąb kraju. Pojawią się przelotne opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem do 1-3 litrów wody na metr kwadratowy, w górach do 5 centymetrów śniegu. Jedynie na północnym zachodzie kraju na ogół będzie bez opadów.

Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 5 st. C w centrum, do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych pięciu dni Ventusky

Mróz od poniedziałku, wróci śnieg, możliwe zawieje

W poniedziałek będzie pochmurno z przejaśnieniami na północy i zachodzie kraju. Okresami wystąpią opady śniegu do 1-5 cm, a w górach do 10 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej. Z kierunku północno-zachodniego powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 60 km/h, powodując zawieje śnieżne.

Na wtorek prognozowane jest duże zachmurzenie, choć przejaśnień też można się spodziewać. Na wschodzie kraju przelotnie popada śnieg do 1-3 cm. Temperatura sięgnie maksymalnie od -6 st. C na Podlasiu, przez -2 st. C w centrum, do 0 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w ciągu kolejnych pięciu dni Ventusky

Środa zapowiada się pochmurno z okresowymi opadami śniegu rzędu 1-3 cm. Bez opadów będzie jedynie na południowym wschodzie kraju. Termometry pokażą maksymalnie od -5 st. C na Podlasiu, przez -3 st. C w centrum, do 1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Będzie wiać zachodni wiatr, ze słabą i umiarkowaną siłą.

Pochmurno będzie również w czwartek. Miejscami pojawi się słabo prószący śnieg, spadnie go do 1 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -4 st. C na Podlasiu, przez -2 st. C w centrum kraju do 0 st. C na Pomorzu. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Prognozowane porywy wiatru w ciągu kolejnych pięciu dni Ventusky

