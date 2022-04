Pogoda będzie męcząca. Uwaga na niebezpieczne porywy wiatru

Pogoda w ciągu kolejnych dni może być uciążliwa. Czekają nas wahania temperatury, opady deszczu, a także śniegu. Wiatr w porywach będzie rozpędzać się nawet do 80 kilometrów na godzinę.

We wtorek czeka nas duże zachmurzenie z przejaśnieniami oraz przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach dochodzący do 40-60 kilometrów na godzinę. Powieje z zachodu.

Prognoza pogody na następne dni

Środa również zapowiada się pochmurno, choć będą pojawiać się przejaśnienia. Deszcz prognozowany jest dla północnej części kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku południowo-zachodniego powieje umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach rozpędzający się do 40-60 km/h.

Czwartek upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. Opady deszczu pojawią się w zachodnich i centralnych regionach kraju. Temperatura maksymalna sięgnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach dochodzący do 40-80 km/h, południowo-zachodni.

Prognoza temperatury na kolejne dni Ventusky

Ochłodzi się i spadnie śnieg

W piątek zachmurzenie wzrośnie do dużego. Będą występować opady deszczu, a na Podlasiu popada śnieg. Termometry pokażą maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach osiągający prędkość 50-70 km/h.

Na sobotę synoptycy zapowiadają zmienne zachmurzenie z opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Prognoza opadów na kolejne dni Ventusky

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl