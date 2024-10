Pogoda na jutro - wtorek, 8.10. Wreszcie będzie ciepło i słonecznie

Pogoda na jutro. Wtorek 8.10 przyniesie zmianę w pogodzie. Po chłodnym okresie do Polski wróci ciepła i słoneczna aura. Temperatura w niektórych miejscach przekroczy 20 stopni Celsjusza.

Najbliższa noc w przeważającej części kraju będzie pogodna. Tylko na zachodzie kraju pojawi się więcej chmur, a na Pomorzu Zachodnim może wystąpić słaby deszcz. Z kolei mieszkańcy południowej części Polski powinni uważać na mgły. Temperatura minimalna wyniesie od 3-4 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 7 st. C w centrum kraju do 11 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na najbliższą noc

Pogoda na jutro, wtorek, 8.10

Pogodnie będzie także w ciągu dnia. Tylko na Pomorzu zrobi się pochmurno i okresami spadnie słaby deszcz do 1-5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 16 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 22 st. C miejscami na południu. Powieje południowy i umiarkowany wiatr, który okresami może być dość silny. Porywy na północy oraz na przedgórzu i w górach mogą sięgać do 50-70 km/h.

Prognoza pogody na wtorek

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 60 do ponad 80 procent. W całym kraju będziemy odczuwać komfort cieplny. Pogoda początkowo nie będzie miała wpływu na nasze samopoczucie, ale później, w ciągu dnia biomet będzie niekorzystny.

Warunki biometeo we wtorek

Pogoda na noc - Warszawa

Będzie pogodnie. Termometry w Warszawie pokażą minimalnie 6 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pogodna aura utrzyma się także we wtorek. Temperatura maksymalna wyniesie 20 st. C. Wiatr będzie południowy i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie będzie spadać, w południe barometry w Warszawie wskażą 996 hPa.

Pogoda na noc -Trójmiasto

Najbliższa noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodna. Na termometrach zobaczymy od 8 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr będzie wiał z południa. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Wtorek przyniesie pochmurną aurę z możliwymi słabymi opadami deszczu. Termometry w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pokażą maksymalnie 17 st. C. Powieje południowy oraz umiarkowany wiatr, który okresami będzie dość silny. Ciśnienie będzie spadać, w południe na barometrach zobaczymy 1007 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Mieszkańcy Poznania mogą liczyć na pogodną noc. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 997 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Pogodna aura w Poznaniu utrzyma się także we wtorek. Termometry pokażą maksymalnie do 21 st. C. Powieje południowy, umiarkowany i okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 993 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pogodna noc czeka także mieszkańców Wrocławia. Termometry w stolicy Dolnego Śląska pokażą minimalnie 8 st. C. Wiać będzie południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Wtorek we Wrocławiu również będzie pogodny. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Powieje południowy, umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie będzie spadać, w południe barometry pokażą 990 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc z poniedziałku na wtorek będzie pogodna i chłodna. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy na barometrach zobaczymy 987 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Wtorek przyniesie pogodną aurę. Termometry w Krakowie pokażą maksymalnie 22 st. C. Powieje południowy, umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 982 hPa.

Warunki drogowe w trakcie dnia

