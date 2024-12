Najbliższa noc będzie pochmurna z niewielkimi przelotnymi opadami deszczu na zachodzie, północy i w centrum kraju. Poza tym możliwe są przejaśnienia i rozpogodzenia, ale miejscami będzie mglisto. Temperatura minimalna wyniesie od -1 do -3 stopni Celsjusza na wschodzie i południowym wschodzie, przed 1 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr powieje z kierunków południowych i będzie słaby i umiarkowany, a nad morzem - silniejszy.

Pogoda na jutro - wtorek, 3.12

Wtorek w większości kraju będzie pochmurny z przejaśnieniami. Okresami pojawią się opady deszczu do 2-5 l/mkw. Tylko na południowym wschodzie bez opadów, ale tam miejscami do południa będzie mglisto. Termometry wskażą maksymalnie od 3 st. C na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na zachodzie i Pomorzu. Wiatr będzie południowo zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany.