Nadchodząca noc przyniesie pogodną aurę, bez opadów. W ciągu nocy na północy kraju wzrośnie zachmurzenie do umiarkowanego. Temperatura minimalna wyniesie od 1-2 st. C w centrum, przez 2-4 st. C na południu, do 4-6 st. C na północy kraju. Lokalnie na wschodzie i w centrum wystąpią przygruntowe przymrozki do -2 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr.