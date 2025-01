Pogoda na jutro. Wtorek, 21.01. niemal w całym kraju będzie pochmurny. Miejscami mogą wystąpić drobne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W nocy oraz nad ranem pojawią się zamglenia oraz mgły marznące. Warunki na drogach będą trudne.

W nocy przeważać będzie małe zachmurzenie, jedynie na północnym wschodzie niebo może być całkowicie przykryte chmurami, które odsuną się dalej na wschód. Pod koniec nocy na krańcach północno-zachodnich możliwe są śladowe opady śniegu i śniegu z deszczem (poniżej 0,2 l/mkw.). Po zachodzie słońca w wielu miejscach widzialność ograniczą zamglenie oraz lokalne marznące mgły. Temperatura minimalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza do -1 st. C w całym kraju, lokalnie na południu około -5 st. C. Wiatr powieje z kierunków południowych i będzie słaby, jedynie na południu okresami umiarkowany i dość silny (20-40 km/h).

Pogoda na jutro - wtorek, 21.01

Wtorek w większości kraju będzie pogodny, bez opadów deszczu. W ciągu dnia od północnego zachodu w głąb kraju przesuwać się będzie strefa dużego i całkowitego zachmurzenia z możliwymi lokalnie, bardzo słabymi opadami śniegu z deszczem, przejściowo samego śniegu (do 0,5 l/mkw.). Poranne liczne zamglenia i lokalne marznące mgły powinny dosyć szybko ustąpić. Termometry pokażą maksymalnie od 1-2 st. C na północnym zachodzie do 3-4 st. C w pozostałej części kraju. Powieje południowo-zachodni wiatr, okresami zmienny, na ogół słaby (5-10 km/h), na północy i południu okresami umiarkowany (15-25 km/h).

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 75 do ponad 85 procent. Chłodno ma być na północnym zachodzie Polski. W pozostałej części kraju odczujemy komfort cieplny. Na wschodzie pogoda będzie korzystnie wpływać na nasze samopoczucie. W centrum oraz na południowym zachodzie warunki biometeo będą neutralne, a północnym zachodzie niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy niebo nad Warszawą będzie częściowo przykryte chmurami, z których nie powinno padać. Pojawią się mgły i zamglenia. Na termometrach zobaczymy od -1 st. C. Słaby wiatr powieje z kierunków południowych. Ciśnienie o północy wyniesie 1009 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Nad ranem utrzymają się mgły i zamglenia, które szybko znikną. Wystąpi umiarkowane zachmurzenie wzrastające pod koniec dnia do dużego. Termometry w Warszawie pokażą maksymalnie 4 stopnie Celsjusza. Wiatr będzie słaby, południowy, okresami zmienny. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Niebo nad Trójmiastem przykryją chmury, a widzialność ograniczą mgły marznące i zamglenia. Mieszkańcy Gdańska, Gdyni i Sopotu zobaczą na termometrach od -1 st. C. Powieje słaby, okresami umiarkowany wiatr z kierunków południowych. Ciśnienie o północy wyniesie 1019 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Wtorek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie pochmurną aurę. Nad ranem pojawi się szybko zanikająca mgła. Temperatura maksymalna wyniesie 2 st. C. Wiatr będzie południowo zachodni, skręcających na zachodni, słaby, okresami umiarkowany. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe barometry wskażą 10017 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Zbliżająca się noc w Poznaniu będzie pochmurna, bez opadów deszczu. Możliwe są zamglenia oraz mgły marznące. Termometry pokażą minimalnie od -2 st. C do -1 st. C. Powieje słaby, południowy do południowo zachodniego wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1011 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

W ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie do całkowitego. Rano możliwe są zamglenia. Termometry w Poznaniu pokażą maksymalnie 3-4 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka pochmurna noc, bez opadów. Termometry wskażą od -2 st. C. Słaby wiatr powieje z kierunków południowych. W drugiej części nocy będzie zmienny. Ciśnienie o północy wyniesie 1006 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Niebo nad Wrocławiem będzie przykryte chmurami, nad ranem może pojawić się szybko zanikająca marznąca mgła. Temperatura maksymalna wyniesie 3-4 st. C. Powieje słaby i zmienny wiatr. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe barometry w stolicy Dolnego Śląska pokażą 1004 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Najbliższa noc w Krakowie będzie pochmurna. Mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność. Termometry wskażą minimalnie od -4 st. C do -3 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 995 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

W ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie do dużego. Nad ranem wystąpi marznąca mgła. Termometry w Krakowie pokażą maksymalnie 2-3 st. C. Powieje słaby wiatr, przeważnie z południowo-zachodnich kierunków. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe wyniesie 993 hPa.

