Pogoda na jutro, czyli na wtorek 20.05. Noc przyniesie miejscami przelotne opady deszczu. W dzień będzie pogodnie i słonecznie, temperatura maksymalna wyniesie 21 stopni.

Noc przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Lokalnie na wschodzie i południu kraju przelotnie popada deszcz do 2-5 litrów na metr kwadratowy. Jedynie na północy będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 4-5 stopni Celsjusza na północny do 7-9 st. C na południu i w centrum kraju. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - wtorek 20.05

Wtorek zapowiada się pogodnie i słonecznie. Jedynie w południowych regionach Polski wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, a w pierwszej części dnia także przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy od 16 st. C na Podkarpaciu, przez 19 st. C w centralnej Polsce, do 21 st. C na zachodzie. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany.

Prognoza pogody na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Na północnym zachodzie kraju będzie ciepło, na południowym zachodzie - chłodno, zaś mieszkańcy pozostałych regionów odczują komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne przeważnie będą korzystne, tylko na południowym wschodzie okażą się neutralne.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie przyniesie duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 8-9 st. C. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pogodny wtorek bez opadów. Termometry wskażą maksymalnie 19-20 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy 5-7 st. C. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1014 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Wtorek przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie słoneczną aurę bez opadów. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 19-20 st. C. Zachodni wiatr będzie wiał umiarkowanie. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie 6-7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północnego zachodu. Ciśnienie o północy wyniesie 1006 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

Przed mieszkańcami Poznania pogodny wtorek bez opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19-20 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

Na noc we Wrocławiu prognozuje się duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Termometry wskażą 8-9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1003 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

We wtorek we Wrocławiu dopisze dość pogodna aura bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie 18-19 st. C. Wiatr umiarkowany, powieje z zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

We wtorek w Krakowie wystąpi duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 8-9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z zachodu. Ciśnienie o północy wyniesie 990 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

Wtorek w Krakowie przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami. W pierwszej części dnia możliwy jest słaby, przelotny opad deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 17-18 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 990 hPa i będzie spadać.

Warunki drogowe we wtorek tvnmeteo.pl

