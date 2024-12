Pogoda na jutro. We wtorek 17.12 wciąż będzie porywiście wiać, a w dużej części kraju wystąpią opady deszczu. Termometry wskażą od 6 do 10 stopni Celsjusza, ale za sprawą silnego wiatru i dużej wilgotności będzie nam chłodno.

Temperatura minimalna wyniesie od 4-5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie kraju do 8-9 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, osiągający w porywach do 50-70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na wtorek 17.12

Termometry wskażą maksymalnie od 6-7 st. C na północnym wschodzie do 9-10 st. C w rejonie Dolnego Śląska. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h.