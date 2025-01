Pogoda na dziś. We wtorek 14.01 w wielu miejscach kraju na drogach może być ślisko z powodu opadów maznącego deszczu. Termometry wskażą od -2 do 2 stopni Celsjusza.

Wtorek zacznie się dość pogodnie. Od północy zachmurzenie będzie jednak wzrastać do dużego i całkowitego z opadami deszczu, które mogą być marznące i powodować gołoledź. W północnej połowie Polski spadnie od 2 do 5 litrów na metr kwadratowy.

Temperatura maksymalna wyniesie od -2 i -1 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 0-1 st. C w centrum kraju, do 1-2 st. C na zachodzie. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, w rejonie Wybrzeża w porywach dość silny, o prędkości 40-50 kilometrów na godzinę.