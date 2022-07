Pogoda na jutro - środa 27.07. Na termometrach miejscami tylko 18 stopni

Pogoda na jutro. Środa 27.07 w kilku regionach kraju przyniesie opady deszczu, a na północy porywiście powieje. Wszyscy odpoczniemy od upałów. Temperatura w najcieplejszej chwili dnia osiągnie od 18 do 26 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na wschodzie początkowo wystąpią opady deszczu rzędu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy, możliwe są również burze. Na pozostałym obszarze kraju lokalnie mogą pojawiać się słabe opady do 2 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim i Warmii, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15-16 st. C na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wiatr będzie zachodni i północno zachodni, słaby i umiarkowany, tylko podczas burz silny.

Pogoda na środę 27.07

Za dnia również czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie. W południowej i wschodniej części kraju pojawią się przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Niewykluczone, że przelotnie popada także na Pomorzu. Termometry pokażą maksymalnie od 18-20 st. C na Wybrzeżu, przez 24 st. C w centrum kraju, do 26 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunku zachodniego i północno-zachodniego. Będzie słaby i umiarkowany, jedynie w północnych regionach okresami dość silny, gdzie w porywach osiągnie do 60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na środę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia na obszarze całej Polski okaże się wyrównana, sięgająca 70-80 procent. W południowo-wschodniej części kraju będzie ciepło, a mieszkańcy pozostałych regionów odczują komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne na wschodzie, w centrum i na południu kraju będą niekorzystne, a poza tym aura neutralnie wpłynie na samopoczucie.

Warunki biometeo w środę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Możliwe są również słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W Warszawie w środę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie bez większych zmian, w południe osiągnie 1001hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdyni, Sopotu i Gdańska mogą spodziewać się pochmurnej nocy z większymi przejaśnieniami. Mogą wystąpić też przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 12 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Środa w Gdańsku, Sopocie i Gdyni przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 20 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie bez większych zmian, w południe osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Możliwe są także przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Środa w Poznaniu upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie bez większych zmian, w południe osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Na noc we Wrocławiu zapowiada jest pochmurna aura z większymi przejaśnieniami. Mogą pojawić się też przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 14 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko rośnie, o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia w środę mogą spodziewać sie umiarkowanego i dużego zachmurzenia oraz przelotnych opadów deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie bez większych zmian, w południe osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko rośnie, o północy wyniesie 986 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Na środę dla Krakowa prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenia, a także przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 987 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl