W nocy na wschodzie i południowym wschodzie kraju pojawi się sporo chmur, poza tym przelotnie popada deszcz do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Na Podkarpaciu spodziewane są burze . W pozostałych regionach prognozowane są rozpogodzenia. Temperatura minimalna wyniesie od 11-12 stopni Celsjusza w pasie od Warmii i Podlasia, przez centrum kraju, po Śląsk do 15 st. C na Podkarpaciu. Wiejący z zachodu wiatr będzie umiarkowany i dość silny, na północnym zachodzie w porywach rozpędzi się do 60-70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - sobota 28.06

W sobotę niebo nad Polską pokryją chmury. Na Pomorzu miejscami możliwy jest słaby deszcz do 1-5 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 20 st. C na Suwalszczyźnie, przez 24 st. C w centrum kraju, do 26-27 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje z zachodu i północnego zachodu, będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający do 50 km/h.