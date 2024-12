Noc w całej Polsce będzie pochmurna, ale niebo ma się rozpogadzać. Lokalnie może jeszcze symbolicznie popadać deszcz. Termometry pokażą od -2 stopni Celsjusza na wschodzie Polski do 2 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr.

Pogoda na jutro - sobota 21.12

W sobotę w północnych i zachodnich regionach będzie pochmurno, a lokalnie pokropi słaby deszcz do 1-2 litrów na metr kwadratowy. Pozostała część Polski będzie pochmurna, ale bez opadów. Na termometrach zobaczymy od 2 st. C we wschodniej Polsce do 6 st. C w regionach zachodnich. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany, jedynie na zachodzie i północy w porywach dość silny, rozwijający prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę.