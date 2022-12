Pogoda na jutro - sobota 17.12. Miejscami poprószy śnieg, możliwe rozpogodzenia

Pogoda na noc

Najbliższa noc na południu i wschodzie zapowiada się pochmurno, ze słabymi, okresowymi opadami śniegu. Na Podkarpaciu początkowo pojawią się opady deszczu ze śniegiem, które przyczynią się do powstania oblodzenia i gołoledzi. Na północy i zachodzie aura będzie pogodna z zamgleniami, a miejscami marznącymi mgłami. Na termometrach zobaczymy minimum od -10/-8 stopni Celsjusza na północy i zachodzie do -7/-4 st. C na południu i w centrum Polski. Lokalnie, przy nocnych rozpogodzeniach, temperatura może być niższa. Na zachodzie powieje słabo ze zmiennych kierunków, a na wschodzie umiarkowanie z północny.

Pogoda na jutro - sobota 17.12

W sobotę w ciągu dnia na południu, wschodzie i częściowo w centrum kraju będzie pochmurno, wystąpią także słabe, okresowe opady śniegu o sumie do 1-5 centymetrów. W regionach zachodnich i północnych pojawi się duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie od -7/-8 st. C na Suwalszczyźnie, przez -6/-4 st. C w centrum kraju, do -3/-2 st. C na Pomorzu. Na zachodzie powieje słabo ze zmiennych kierunków, a na wschodzie umiarkowanie z północnego zachodu.