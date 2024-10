Pogoda na noc

W nocy będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Tylko na Wybrzeżu oraz Górnym Śląsku i w Małopolsce możliwe są jeszcze słabe opady deszczu do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 2-4 stopni Celsjusza na zachodzie, północy i w centrum kraju do 7 st. C na Podkarpaciu. Lokalnie możliwe są przygruntowe przymrozki. Powieje północno-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - sobota, 12.10

W sobotę na wschodzie, południu i w centrum kraju dopisze na ogół pogodna aura, tylko na zachodzie będzie się chmurzyć. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na Podlasiu i Podkarpaciu, przez 13 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na zachodzie. Powieje północno-wschodni wiatr, skręcający od zachodu na południowy, słaby i umiarkowany.