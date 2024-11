Pogoda na jutro, czyli na poniedziałek 4.11. W nocy temperatura spadnie miejscami poniżej zera stopni. Dzień przyniesie przeważnie pogodną aurę. Termometry pokażą do 13 stopni.

Noc zapowiada się pogodnie. Od północy prognozuje się wzrost zachmurzenia do całkowitego, miejscami ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu poniżej jednego litra na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 0-1 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 6-7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Lokalnie możliwe są przygruntowe przymrozki. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, zachodni, skręcający na północno-zachodni.

Pogoda na jutro - poniedziałek, 4.11

Poniedziałek przyniesie przeważnie pogodną aurę. Jedynie na południu i zachodzie będzie się chmurzyć i tam miejscami słabo popada deszcz poniżej jednego l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12-13 st. C na Pomorzu Zachodnim. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany, północno-zachodni.

Warunki biometeorologiczne - poniedziałek, 4.11

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 60-90 procent. W niemal całym kraju będzie chłodno, tylko mieszkańcy zachodnich regionów odczują komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne będą neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno. Przejściowo możliwy jest słaby opad deszczu i/lub mżawki. Temperatura minimalna wyniesie 5-6 st. C. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie wzrasta, o północy osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pogodny poniedziałek bez opadów. Termometry wskażą maksymalnie 9-10 st. C. Północny wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe sięgnie 1015 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami. Przejściowo możliwy jest słaby opad deszczu i/lub mżawki. Na termometrach zobaczymy 6-8 st. C. Powieje dość silny wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie wzrasta, o północy wyniesie 1022 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Poniedziałek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pogodnie bez opadów. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 9-10 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 1029 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pochmurno. Przejściowo możliwy jest słaby opad deszczu i/lub mżawki. Temperatura minimalna wyniesie 5-7 st. C. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie wzrasta, o północy osiągnie 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Przed mieszkańcami Poznania poniedziałek z dużym zachmurzeniem i brakiem opadów. Na termometrach zobaczymy 11-12 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie waha się, w południe sięgnie 1018 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu początkowo dopisze pogodna aura, później zachmurzenie wzrośnie do całkowitego. Możliwy jest słaby opad mżawki. Termometry wskażą 5-7 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1014.

Pogoda na jutro - Wrocław

Na poniedziałek we Wrocławiu prognozuje się pochmurną aurę, możliwy jest słaby opad mżawki. Temperatura maksymalna wyniesie 9-10 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 1014 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie będzie początkowo pogodnie, później zachmurzenie wzrośnie do całkowitego. Temperatura minimalna wyniesie 2-3 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie waha się, o północy sięgnie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Poniedziałek w Krakowie upłynie pod znakiem pochmurnej aury z rozpogodzeniami, możliwy jest słaby opad mżawki. Termometry pokażą maksymalnie 8-9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 1001 hPa.

