Pogoda na jutro. Noc jeszcze miejscami może przynieść słabe opady deszczu. Aura ulegnie poprawie w poniedziałek 30.06. Na termometrach w dzień zobaczymy do 26 stopni Celsjusza. Wiatr wciąż może silniej wiać.

Nadchodząca noc zapowiada się pogodnie, tylko na południowym wschodzie kraju utrzyma się zachmurzenie kłębiaste duże i umiarkowane z niewielkim, przelotnym deszczem do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Opady będą odsuwać się powoli poza południowe granice kraju.

Temperatura wyniesie minimalnie od 11-12 stopni Celsjusza na Warmii i Podlasiu, przez 12 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Podkarpaciu. Powieje północno-zachodni i zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach na północnym wschodzie rozpędzi się do 60-70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na noc

Warunki drogowe w nocy

Pogoda na jutro - poniedziałek, 30.06

Poniedziałek 30.06 przyniesie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 21 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 23 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na południowym zachodzie. Z północnego zachodu naciągnie umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Pogoda na poniedziałek

Warunki drogowe w poniedziałek

Warunki biometeo w poniedziałek

Wilgotność powietrza w poniedziałek okaże się na ogół wyrównana, wyniesie w granicach 50 procent. Większa, bo w granicach 60 procent, prognozowana jest dla pasa północnego kraju. Odczujemy komfort i ciepło, a warunki biometeo okażą się korzystne.

Warunki biometeo w poniedziałek

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pogodnie. Temperatura spadnie do 12 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zachmurzenie w Warszawie okaże się kłębiaste, małe i umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 23 st. C. Wiatr północno-zachodni, będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie bez zmian, w południe osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pogodnie. Temperatura spadnie do 13 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zachmurzenie w nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie okaże się kłębiaste, małe i umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 22 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie utrzyma się bez zmian, w południe osiągnie 1017 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pogodnie. Temperatura spadnie do 12 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie w poniedziałek w Poznaniu okaże się kłębiaste, małe i umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 24 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie bez zmian, w południe osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pochmurno z rozpogodzeniami zapowiada się noc we Wrocławiu. Temperatura spadnie do 14 st. C. Północno-zachodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zapowiada się słoneczny poniedziałek we Wrocławiu. Temperatura wzrośnie do 26 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie utrzyma się bez zmian, w południe osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pochmurna z rozpogodzeniami, możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 16 st. C. Wiatr zachodni, będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 991 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Czeka nas pogodny poniedziałek w Krakowie. Temperatura wzrośnie do 25 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie okaże się bez zmian, w południe osiągnie 992 hPa.

Autorka/Autor:Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl