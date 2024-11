Pogoda na jutro, czyli na poniedziałek 25.11. Noc w wielu regionach będzie jeszcze deszczowa i pochmurna, ale miejscami temperatura ma wyraźnie wzrastać. To zapowiedź tego, co czeka nas w ciągu dnia - poniedziałek okaże się pogodny, a termometry pokażą nawet 13 stopni Celsjusza.

W pierwszej części nocy w centrum i na wschodzie kraju będzie pochmurno, może słabo padać deszcz. Nad ranem opady zanikną, ale na północnym wschodzie mogą lokalnie snuć się mgły, szybko zanikające po wschodzie słońca. W pozostałych regionach zapanuje duże zachmurzenie, zmniejszające się do umiarkowanego i lokalnie małego.

Na termometrach zobaczymy od 0 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 2 st. C w centrum do 7 st. C na zachodzie. W wielu miejscach w nocy widoczny będzie nietypowy wzrost temperatury. Wiatr będzie południowy i południowo-zachodni, słaby, jedynie lokalnie umiarkowany. W górach i nad morzem okresowo podmuchy mogą być dość silne, sięgające 40-50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - poniedziałek 25.11

Poniedziałek w całym kraju okaże się pogodny. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C na północnym wschodzie, przez 11 st. C w centralnej Polsce do 13 st. C na wybrzeżu i zachodzie. Najcieplej będzie na krańcach południowo-zachodnich. Powieje południowy wiatr, słaby do umiarkowanego, nad morzem dość silny z porywami powyżej 60 km/h. W górach zaobserwujemy efekt fenowy - wystąpi silny, ciepły wiatr o prędkości do 80 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza wyniesie od około 50 procent w zachodniej i centralnej Polsce do ponad 70 procent na krańcach wschodnich. We wschodniej części kraju odczujemy komfort termiczny, a w pozostałych regionach będzie nam ciepło. Zapanuje korzystny biomet.

Pogoda na noc - Warszawa

Początek nocy w Warszawie przyniesie duże zachmurzenie i zanikające opady słabego deszczu. W ciągu nocy chmur będzie coraz mniej. Termometry wskażą minimalnie 2 st. C. Powieje południowy wiatr, słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Poniedziałek w Warszawie zapowiada się pochmurno, ale bez opadów. Na termometrach zobaczymy do 9 st. C. Wiatr z kierunków południowych okaże się słaby i umiarkowany. W południe barometry pokażą 1007 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie nocą zapanuje duże zachmurzenie przechodzące w umiarkowane i małe. Opady deszczu mają zanikać. Temperatura spadnie do 3 st. C. Południowy wiatr będzie umiarkowany, okresowo dość silny z porywami 30-40 km/h. Na barometrach o północy zobaczymy 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W poniedziałek niebo nad Gdańskiem, Gdynią i Sopotem będzie zachmurzone w stopniu umiarkowanym do małego. Termometry wskażą do 11 st. C. Umiarkowany, okresowo dość silny wiatr powieje z południa. W południe ciśnienie osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pochmurna noc. Na termometrach zobaczymy 4 st. C. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr. Barometry o północy pokażą 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Poniedziałek upłynie w Poznaniu pod znakiem pogodnego nieba. Temperatura maksymalna wyniesie 12 st. C. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na barometrach zobaczymy w południe 1004 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu spodziewana jest pochmurna noc bez opadów. Termometry wskażą minimalnie 5 st. C. Południowy wiatr okaże się słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Małe, okresami umiarkowane zachmurzenie wystąpi w poniedziałek we Wrocławiu. Na termometrach zobaczymy do 13 st. C. Umiarkowany, okresowo dość silny wiatr powieje z kierunków południowych. W południe barometry pokażą 1002 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie w nocy prognozowane jest początkowo duże zachmurzenie, w drugiej części nocy malejące do umiarkowanego i małego. Możliwe silne zamglenie. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Powieje zmienny, słaby wiatr. O północy na barometrach zobaczymy 997 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Niebo nad Krakowem okaże się w poniedziałek zachmurzone. Termometry pokażą do 11 st. C. Wiatr będzie zmienny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie osiągnie w południe 994 hPa.

