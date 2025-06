Nocą w większości kraju będzie bezchmurnie. Popadać, i to tylko przelotnie, może jedynie na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej. Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 15 st. C w centrum, do 17-19 st. C na zachodzie. Wiatr powieje z południa, na północy będzie dość silny, w porywach dochodzący do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - poniedziałek 23.06

Poniedziałek przyniesie sporo chmur i opadów. Chmury kłębiaste będą nieść od zachodu w głąb kraju przelotne opady do 20-40 litrów na metr kwadratowy, w górach wyższe, do 60 l/mkw. Po południu i wieczorem w Małopolsce, na Śląsku i w centrum możliwe są gwałtowne burze z gradem. Istnieje nawet ryzyko powstania trąby powietrznej. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. C na Suwalszczyźnie, przez 28-30 st. C w centrum kraju, do 31-32 st. C na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wiatr z południowego zachodu i południa będzie umiarkowany i dość silny. Podczas burz może osiągnąć do 80-100 km/h.