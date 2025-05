Pogoda na jutro. Nocą w części kraju pojawią się opady deszczu, niewykluczone jest także utworzenie się lokalnych mgieł. Poniedziałek 19.05 zapowiada się także z opadami, te jednak powinny stopniowo zanikać. Na termometrach zobaczymy do 16 stopni Celsjusza.

W nocy z niedzieli na poniedziałek w zachodniej, południowej i częściowo centralnej części kraju będzie pochmurno wraz ze słabymi opadami deszczu do 2-5 litrów wody na metr kwadratowy. Jedynie lokalnie na krańcach południowych możliwe są sumy opadów rzędu 5-10 l/mkw. Na północnym wschodzie w pierwszej części nocy rozpogodzi się, jednak w drugiej części możliwe są lokalne mgły.

Na termometrach zobaczymy minimalnie od 2-3 st. C na północnym wschodzie, przez 4-5 st. C w centrum, do 6-7 st. C na zachodzie. Wiatr okaże się przeważnie północno-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany. Tylko na północnym wschodzie powieje ze zmiennych kierunków.

Pogoda na jutro - poniedziałek, 19.05

Pierwszy dzień nowego tygodnia zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami oraz słabymi opadami deszczu, lokalnie mżawki z przerwami. Opady będą stopniowo zanikać, ich suma wyniesie do 1-3 l/mkw., jedynie lokalnie na południu do 5 l/mkw. Na południowym wschodzie w drugiej części dnia mogą rozwinąć się chmury konwekcyjne wraz z punktowo umiarkowanymi przelotnymi opadami deszczu. Na krańcach tego regionu nie można wykluczyć pojedynczych wyładowań atmosferycznych. Bez opadów przez większą część dnia pozostaną jedynie regiony na północnym wschodzie Polski.

Temperatura osiągnie od 12-14 st. C w przeważającej części kraju do 15-16 st. C na zachodzie. Wiatr przeważnie powieje z północnego zachodu, okaże się słaby i umiarkowany.

Warunki biometeo w poniedziałek

Wilgotność powietrza za dnia wyniesie od około 80 procent na północnym wschodzie do 85 proc. i więcej na zachodzie kraju. Odczujemy chłód i wilgoć, a warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Na noc dla Warszawy prognozowane jest duże zachmurzenie, w drugiej części nocy pojawi się silne zamglenie, możliwa jest mgła. Temperatura spadnie do 3 st. C. Wiatr północno-zachodni lub zmienny powieje słabo. Ciśnienie o północy wyniesie 997 hPa i będzie powoli rosnąć.

Pogoda na jutro - Warszawa

W Warszawie w poniedziałek zachmurzenie przeważnie będzie duże i będzie bez opadów. Pod koniec dnia nie można jednak wykluczyć słabego, przelotnego deszczu. Temperatura wzrośnie do 15 st. C. Powieje zmienny lub północno-zachodni, słaby oraz umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie powoli rosnąć, w południe sięgnie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zachmurzenie w nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie duże, wzrastające do całkowitego, w drugiej części nocy możliwe są słabe opady deszczu bądź mżawki. Temperatura spadnie do 5 st. C. Wiatr wiejący z kierunków północnych lub zachodnich okaże się słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1010 hPa i będzie powoli rosnąć.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W poniedziałek w Gdyni, Gdańsku i Sopocie możemy spodziewać się zachmurzenia całkowitego z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wzrośnie do 12 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni lub północny, umiarkowany bądź dość silny w drugiej części dnia. Ciśnienie będzie powoli rosnąć, w południe sięgnie 1014 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przyniesie zachmurzenie duże wzrastające do całkowitego w drugiej części nocy wraz ze słabymi opadami deszczu lub mżawki z przerwami. Temperatura spadnie do 5 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany lub słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1001 hPa i będzie powoli rosnąć.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie w poniedziałek w Poznaniu okaże się całkowite, okresowo popada słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy do 13 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby lub umiarkowany. Ciśnienie będzie powoli rosnąć, w południe sięgnie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Na noc dla Wrocławia prognozowana jest pochmurna aura ze słabym opadem deszczu lub mżawki z przerwami. Temperatura spadnie do 6 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany lub słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 997 hPa i będzie powoli rosnąć.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pochmurno ze słabym opadem deszczu z przerwami zapowiada się poniedziałek we Wrocławiu. Temperatura wzrośnie do 13 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie powoli rosnąć, w południe sięgnie 1001 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą zachmurzenie w Krakowie będzie całkowite, okresowo spadnie słaby deszcz. Temperatura spadnie do 5 st. C. Z kierunków zachodnich powieje umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 987 hPa i będzie powoli rosnąć.

Pogoda na jutro - Kraków

W poniedziałek w Krakowie należy spodziewać się zachmurzenia całkowitego bądź dużego, możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 14 st. C. Powieje zachodni i północno-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie powoli rosnąć, w południe sięgnie 989 hPa.

