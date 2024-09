W poniedziałek 09.09 gorąca i słoneczna pogoda utrzyma się we wschodniej i środkowej Polsce. Na zachodzie niebo zasnują chmury, pojawią się opady deszczu, a temperatura spadnie. To będzie pierwszy dzień ochłodzenia w całym kraju.

Noc zapowiada się na ogół pogodnie. Od zachodu nastąpi wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego. Nad ranem pojawią się słabe opady deszczu na Dolnym Śląsku. Temperatura minimalna wyniesie od 12-13 stopni Celsjusza na wschodzie do 20-22 st. C na zachodzie kraju. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-wschodni.

Pogoda na poniedziałek 09.09

W ciągu dnia od południowego zachodu będzie wzrastać zachmurzenie do całkowitego z opadami deszczu przemieszczającymi się w głąb kraju. W województwach zachodnich spadnie do 10-20 litrów na metr kwadratowy, a lokalnie w pasie Polski centralnej będzie to 2-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 22 st. C na zachodzie kraju do 27 st. C na wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-wschodni skręcający od zachodu na zachodni.