Pogoda na jutro. Poniedziałek 05.08 w wielu regionach kraju zapowiada się chłodno i deszczowo. Synoptycy przewidują również burze. Aura na przeważającym obszarze Polski niekorzystnie wpłynie na samopoczucie.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy będzie pochmurno z opadami deszczu na północy i w centrum, a nad ranem również na wschodzie Polski. Temperatura minimalna wyniesie od 12-13 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 15-16 st. C na Podkarpaciu i Suwalszczyźnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na ogół powieje ze zmiennych kierunków.

Pogoda na poniedziałek 05.08

W poniedziałek we wschodnich i środkowych regionach będzie przeważać pochmurne niebo z opadami deszczu, a lokalnie pojawią się też burze. Na zachodzie nie powinno padać i tam będzie pogodnie. Termometry pokażą od 19-20 st. C w centrum i na wschodzie do 23 st. C na zachodzie kraju. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni wiatr.

Prognoza pogody na poniedziałek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia sięgnie 50-80 procent, przy czym najwyższa będzie na wschodzie i północnym wschodzie kraju. We wschodniej połowie Polski dzień zapowiada się chłodno, a mieszkańcy pozostałych regionów odczują komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne w większości kraju okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie zachmurzenie będzie duże. Okresami pojawią się słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 997 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Poniedziałek w Warszawie zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami. Przelotnie popada deszcz, możliwe są też burze z intensywnymi opadami. Na termometrach zobaczymy do 21 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 996 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Nocą w Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie pochmurno z opadami deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 15 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni w poniedziałek powinni spodziewać się dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami. Pojawią się przelotne opady deszczu. Termometry pokażą do 21 st. C. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wrośnie do 1010 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu zachmurzenie będzie duże. Okresami możliwe są słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Poniedziałek w Poznaniu przyniesie dość pogodną aurę. W pierwszej części dnia mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy do 23 st. C Powieje umiarkowany i dość silny, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1002 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Na noc dla Wrocławia prognozowane jest duże zachmurzenie. Temperatura spadnie minimalnie do 15 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia w poniedziałek mogą spodziewać się dużego zachmurzenia, jednak będą pojawiać się liczne rozpogodzenia. Termometry pokażą do 22 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 998 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie zachmurzenie będzie duże. Okresami wystąpią słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Wiatr będzie słaby, zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 987 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Poniedziałek w Krakowie zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami. Pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy do 20 st. C. Powieje umiarkowany, zachodni i północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 986 hPa.

Autorka/Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl