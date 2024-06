Tydzień zacznie się burzowo w połowie Polski, a na terenie całego kraju należy spodziewać się opadów deszczu. Termometry w poniedziałek wskażą od 22 do 26 stopni Celsjusza.

W nocy od Suwalszczyzny, przez Mazury , Mazowsze, Kujawy, Wielkopolskę, Ziemię Łódzką i Lubuską, po Śląsk będą pojawiać się przelotne i słabe opady deszczu. Na Pomorzu zrobi się mglisto. Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Pogoda na poniedziałek 03.06

Dzień przyniesie zmienne zachmurzenie i przelotne opady deszczu w całym kraju. Na wschodzie oraz częściowo na północy wystąpią burze z opadami rzędu 10-20 litrów na metr kwadratowy i porywami wiatru osiągającymi prędkość 60-80 kilometrów na godzinę. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 26 st. C na Podkarpaciu. Z kierunku zachodniego będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr.