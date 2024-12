Pogoda na jutro, czyli na piątek 27.12. Nadchodzące godziny przyniosą nam mżawkę, zamglenia i spory rozrzut temperatury - od -7 stopni Celsjusza na południu do 6 stopni na północy kraju. W dzień różnice będą już mniejsze, ale aura pozostanie nieprzyjemna.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Noc w całym kraju zapowiada się pochmurno z licznymi zamgleniami i mgłami. Początkowo na północy, następnie w centrum i na południowym wschodzie mogą wystąpić śladowe opady mżawki. Miejscami mogą wystąpić marznące mgły i marznące opady mżawki powodujące lokalnie gołoledź. Termometry pokażą od -7 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, przez 0 st. C w centrum kraju do 6 st. C na Pomorzu. Lokalnie, szczególnie na południu oraz w górskich zastoiskach chłodu, temperatura może spaść poniżej -10 st. C. Powieje słaby wiatr z kierunków zmiennych.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - piątek 27.12

W piątek w przeważającej części kraju będzie pochmurny z licznymi zamgleniami i lokalnymi mgłami, miejscami utrzymującymi się cały dzień. Miejscami pojawią się śladowe opady mżawki. Lepsze warunki wystąpią jedynie na krańcach południowych i południowo-zachodnich, ale z każdą godziną pogodna strefa będzie się kurczyć. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na południowym wschodzie, poprzez 4 st. C w centrum kraju do 8 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr z kierunków zmiennych okaże się słaby.

Prognoza pogody na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w piątek wyniesie od poniżej 80 procent na południowym zachodzie do ponad 90 procent na północy i wschodzie. W południowo-wschodniej Polsce będzie nam zimno, zaś na północnym zachodzie - chłodno. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne, neutralne jedynie na krańcach południowo-zachodnich.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc początkowo przyniesie małe zachmurzenie, które będzie szybko wzrastać do dużego i całkowitego. Wystąpią silne zamglenia, możliwa będzie mgła. Termometry wskażą minimalnie 0 st. C. Powieje zmienny, głównie zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1025 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Niebo nad Warszawą całkowicie zasnują w piątek chmury. Spodziewane jest silne zamglenie, okresowo opady mżawki. Na termometrach zobaczymy do 4 st. C. Wiatr będzie zachodni, okresami zmienny, słaby. W południe barometry pokażą 1022 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pochmurno i mgliście, w drugiej części nocy może padać mżawka. Temperatura spadnie do 6 st. C. Zachodni wiatr okaże się słaby. Na barometrach o północy zobaczymy 1037 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańcom Gdańska, Gdyni i Sopotu piątek przyniesie pochmurne niebo i zamglenia, początkowo także mgły i słabe opady mżawki. Termometry wskażą do 7 st. C. Słaby, okresami umiarkowany wiatr powieje ze zmiennych kierunków. W południe ciśnienie osiągnie 1034 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu upłynie pod znakiem całkowitego zachmurzenia, zamgleń, okresowych mgieł i mżawki. Na termometrach zobaczymy 3 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr z przewagą podmuchów południowo-zachodnich. Barometry o północy pokażą 1028 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu spodziewany jest pochmurny i mglisty piątek z okresowymi opadami mżawki. Temperatura maksymalna wyniesie 6 st. C. Wiatr będzie słaby i zmienny, głównie południowo-zachodni. Na barometrach zobaczymy w południe 1025 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu nocą zapanują zamglenia oraz małe zachmurzenie, w drugiej części nocy wzrastające do umiarkowanego i dużego. Termometry wskażą minimalnie -4 st. C. Zmienny wiatr okaże się słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1025 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Piątek we Wrocławiu będzie pochmurny, ale bez opadów. Na termometrach zobaczymy do 5 st. C. Słaby wiatr powieje ze zmiennych kierunków. W południe barometry pokażą 1021 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Początkowo w nocy w Krakowie wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie przez chmury piętra wysokiego, ale w ciągu nocy nastąpi wzrost zachmurzenia, silne zamglenie i ryzyko marznącej mgły. Temperatura minimalna wyniesie -7 st. C. Powieje zmienny, słaby wiatr. O północy na barometrach zobaczymy 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie i zamglenie zawitają w piątek do Krakowa. Nad ranem mogą snuć się marznące mgły. Termometry pokażą do 2 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby. Ciśnienie osiągnie w południe 1010 hPa.

