Pogoda na noc

W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami. Poza tym pojawią się przelotne opady deszczu o sumie 2-5 litrów na metr kwadratowy, lokalnie 10 l/mkw. Padać nie będzie jedynie na południowym wschodzie kraju. Temperatura minimalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 18 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, w górach i na Wybrzeżu dość silny wiatr, który w porywach będzie rozpędzał się do 60-70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - piątek, 27.09

Piątek przyniesie pogodną aurę. Jedynie na południowym wschodzie Polski będzie pochmurno i tam przelotnie popada deszcz o natężeniu 2-5 l/mkw., lokalnie 10 l/mkw. Opady możliwe są również nad ranem lokalnie na północy kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 19 st. C na Pomorzu Zachodnim do 23 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni, dość silny wiatr. Porywisty okaże się głównie na północy i zachodzie kraju, gdzie w porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h.