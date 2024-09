Pogoda na noc

Noc zapowiada się pogodnie. Miejscami na południu kraju i Pomorzu pojawią się mgły i zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, przez 8-9 stopni Celsjusza w centrum kraju, do 12 st. C na Pomorzu. Wiatr powieje z kierunków wschodnich, słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - piątek, 20.09

Piątek będzie słoneczny. Termometry pokażą maksymalnie od 21-22 st. C na południu i południowym wschodzie, przez 23-24 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Warmii i Podlasiu. Wiatr wschodni i południowo-wschodni, okaże się słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny.