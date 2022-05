Pogoda na jutro - piątek 20.05. Gorąco i burzowo

Pogoda na jutro. Piątek 20.05 przyniesie zmianę pogody. Przez kraj będzie przemieszczać się strefa opadów deszczu, a w wielu regionach prognozowane są również burze z gradem i porywistym wiatrem. Spokojnej aury mogą spodziewać się tylko mieszkańcy krańców zachodnich i północnego zachodu Polski.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy małe i umiarkowane zachmurzenie stopniowo od północno-zachodniej części kraju będzie wzrastać do dużego z opadami deszczu rzędu 5 litrów wody na metr kwadratowy. W Sudetach możliwe są burze. Temperatura minimalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza w Małopolsce, przez 13 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z kierunków południowych.

Pogoda na piątek 20.05

Dzień zapowiada się z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem oraz opadami deszczu do 15 l/mkw. Strefa opadów będzie przemieszczać się z głębi kraju na południowy wschód. Po południu w południowych oraz częściowo w centralnych i wschodnich regionach kraju wystąpią burze. Lokalnie wyładowaniom atmosferycznym mogą towarzyszyć opady gradu.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 st. C na Pomorzu, przez 26 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na Dolnym Śląsku. WIatr będzie zachodni, umiarkowany, okresami dość silny. W porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę, a w trakcie burz może osiągać do 60-80 km/h.

Prognoza pogody na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w większości kraju sięgnie około 70 procent. Na przeważającym obszarze Polski będzie odczuwalne gorąco, mieszkańcy północnych województw odczują ciepło. Warunki biometeorologiczne na południu, częściowo na wschodzie i w centrum kraju okażą się niekorzystne, a w pozostałych miejscach będą neutralne.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1007 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Dzień w Warszawie upłynie z dużym, okresami umiarkowanym zachmurzeniem. Po południu przelotne opady deszczu do 10 l/mkw, możliwa burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 st. C. Powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 40-60 km/h, z kierunków zachodnich. Ciśnienie w południe spadnie do 1003 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Zachmurzenie w Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie umiarkowane, a pod koniec nocy wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu poniżej 5 l/mkw. Temperatura spadnie minimalnie do 16 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby. Ciśnienie spada. o północy 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W ciągu dnia w Gdyni, Sopocie i Gdańsku nie powinno padać. Zchmurzenie okaże się umiarkowane, okresami duże. Termometry pokażą maksymalnie 21 st. C. Powieje zachodni umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 40-60 km/h. Ciśnienie początkowo będzie stabilne, w południe osiągnie 1015 hPa, a następnie będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu umiarkowane zachmurzenie będzie wzrastać do dużego, a pod koniec nocy możliwe są słabe opady przelotne deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Wiatr południowo- zachodni, słaby. Ciśnienie spada, o północy 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Dzień w Poznaniu upłynie pod znakiem umiarkowane zachmurzenia, które okresami będzie wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 st. C. Powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 40-50 km/h, południowo-zachodni skręcający na zachodni. Ciśnienie początkowo będzie nieznacznie się wahać, w południe osiągnie 1005 hPa, a następnie zacznie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu umiarkowane zachmurzenie będzie wzrastać do dużego, a pod koniec nocy mogą wystąpić słabe przelotne deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 14 st. C. Wiatr słaby, z kierunków południowych. Ciśnienie waha się, o północy 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Za dnia mieszkańców Wrocławia czeka duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 10 l/mkw i burzami. Termometry pokażą maksymalnie 27 st. C. Powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 40-60 km/h, z kierunków zachodnich. Ciśnienie w południe spadnie do 1004 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby. Ciśnienie spada, o północy 992 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Dzień upłynie z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Po południu w Krakowie pojawią się przelotne opady deszczu do 10 l/mkw. możliwa jest również burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 40-60 km/h. Ciśnienie w południe spadnie do 990 hPa.

