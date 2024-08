Pogoda na jutro. Noc w części kraju przyniesie opady deszczu, a miejscami zagrzmi. Piątek 16.08 zapowiada się z upalną aurą, lokalnie wystąpi ryzyko burz. Termometry wskażą do 33 stopni Celsjusza.

Nocą na niebie utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie. Na Podlasiu i Lubelszczyźnie powinno być bez opadów, poza tym miejscami pojawią się przelotne opady deszczu do pięciu litrów na metr kwadratowy, na południu możliwe są burze, głównie w górach. Temperatura minimalna wyniesie od 15-16 stopni Celsjusza na Podlasiu i Pomorzu Zachodnim, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C w Małopolsce. Wiatr będzie południowy, na zachodzie zachodni, słaby i umiarkowany, w burzach - silny.

Pogoda na jutro - piątek 16.08

Zachmurzenie w piątek okaże się kłębiaste umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie, wschodzie, południu i południowym zachodzie kraju spodziewane są przelotne opady deszczu do 5-20 l/mkw., miejscami pojawią się burze. Temperatura wyniesie od 28-29 st. C na Pomorzu i Warmii, przez 32 st. C w centrum kraju, do 33 st. C na południowym wschodzie. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, w burzach - silny.

Warunki biometeo na piątek

W piątek wilgotność powietrza utrzyma się na poziomie 60-70 procent. W większości kraju odczujemy gorąco, a warunki biometeorologiczne nie będą nam sprzyjać.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie w nocy będzie pochmurno z rozpogodzeniami, możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 19 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W piątek w Warszawie będzie pogodnie, chwilami pojawi się więcej chmur. Temperatura maksymalna wyniesie 32 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko się waha, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc przyniesie pochmurne niebo z przejaśnieniami oraz przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy minimalnie 18 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Piątek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami, możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 28 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko się waha, w południe osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu zapowiada się pochmurna noc z rozpogodzeniami, możliwy jest przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy do 18 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Pogodnie, chwilami w Poznaniu w piątek pojawi się więcej chmur. Temperatura maksymalna osiągnie 31 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko się waha, w południe wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu będzie pochmurno z rozpogodzeniami, możliwy jest przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy minimalnie 19 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Dzień we Wrocławiu zapowiada się pogodnie, chwilami pojawi się więcej chmur, możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura maksymalna osiągnie 32 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko się waha, w południe osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami, możliwy jest przelotny deszcz oraz burza. Temperatura wyniesie minimalnie 20 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany, w burzy silny wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek w Krakowie przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami, pojawią się przelotne opady deszczu, możliwa jest burza. Temperatura maksymalna wyniesie 32 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, w burzy - silny. Ciśnienie lekko się waha, w południe dojdzie do 988 hPa.

