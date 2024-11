Noc z czwartku na piątek będzie pochmurna z przejaśnieniami. Na wschodzie kraju pojawią się słabe opady deszczu i śniegu, a na południu i w centrum - deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 2-3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, tylko na południowym wschodzie okresami okaże się dość silny, w porywach osiągnie do 50-60 kilometrów na godzinę.