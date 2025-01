Noc z intensywnymi opadami śniegu w części kraju

Temperatura minimalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim do 3-4 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, południowy skręcający na północno-zachodni, w porywach osiągający prędkość 40-70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na piątek 10.01

Na termometrach zobaczymy od 1-2 st. C na północy i w centrum do 3 st. C na południu. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 40-60 km/h.