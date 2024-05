Pogoda na jutro. Piątek 03.05 przyniesie zmiany. W części kraju pojawią się opady deszczu oraz burze. Nadal będzie bardzo ciepło. Temperatura w centrum Polski dojdzie nawet do 26 stopni Celsjusza.

Noc zapowiada się pogodnie. Tylko na zachodzie i południowym zachodzie kraju pojawi się więcej chmur i lokalnie niewykluczone są tam słabe opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum, do 13-14 st. C na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na zachodzie i północy osiągający prędkość 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na piątek 03.05

Dzień przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, które w zachodnich regionach będzie wzrastać do dużego. Okresami pojawią się tam opady deszczu rzędu 5-15 litrów na metr kwadratowy i burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 st. C na Suwalszczyźnie i Ziemi Lubuskiej do 25-26 st. C w środkowej części kraju. Południowo-wschodni wiatr, na zachodzie skręcający na południowo-zachodni powieje słabo i umiarkowanie, podczas burz silnie.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w piątek znajdzie się na poziomie 60-80 procent. Mieszkańcy całej Polski odczują ciepło. Aura na zachodzie kraju niekorzystnie wpłynie na samopoczucie, natomiast w pozostałych miejscach biomet okaże się neutralny.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie przyniesie pogodną aurę. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie spada, w Warszawie o północy barometry wskażą 1000 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Piątek w Warszawie również będzie pogodny. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku upłnie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura spadnie minimalnie do 10 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni mogą spodziewać się pogodnego piątku. Termometry pokażą maksymalnie 24 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1014 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu aura będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Piątek w Poznaniu przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy minimalnie 25 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do 13 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 993 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia w piątek powinni spodziewać się umiarkowwanego i dużego zachmurzenia. Po południu może przelotnie popadać deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 24 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 995 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 982 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W piątek w Krakowie zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 982 hPa.

Autorka/Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl