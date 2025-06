Pogoda na jutro. Nocą w różnych częściach kraju pojawią się przelotne opady, a także burze. Niedziela 8.06. także przyniesie niespokojną aurę, choć już tylko lokalnie. W całej Polsce zrobi się chłodniej.

W nocy możemy się spodziewać na przeważającym obszarze kraju zachmurzenia, zarówno dużego, jak i umiarkowanego. Na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku padać nie powinno, w pozostałych regionach spadnie do 10 litrów na metr kwadratowy. W północnej, południowej i wschodniej części kraju mogą wystąpić burze z opadami do 30 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 15 st. C w centrum Polski, po 16 st. na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. W całym kraju powieje wiatr południowo-zachodni, głównie słaby i umiarkowany. Podczas burz zawieje silniej - osiągając do 90 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - niedziela, 8.06

Niedziela w całej Polsce będzie pochmurna, choć z większymi przejaśnieniami. W różnych częściach kraju wystąpią przelotne opady - od 5 do 25 litrów na metr kwadratowy, a miejscami - burze. Na Pomorzu Zachodnim temperatura maksymalna wyniesie 18 st. C, w centralnej części kraju 20 stopni, natomiast na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu 22 st. Celsjusza. Powieje południowo-zachodni wiatr, będzie słaby i umiarkowany. W tych miejscach, gdzie wystąpi burza, okaże się silniejszy.

Warunki biometeo

Największą wilgotność, powyżej 90 procent, odnotujemy na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze będzie mniejsza. Odczujemy komfort termiczny w całym kraju, a warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Prognoza na noc - Warszawa

W Warszawie nocą możemy się spodziewać dużego zachmurzenia kłębiastego z przejaśnieniami. Okresami wystąpi deszcz, a nawet burza. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Powieje wiatr zachodni. Będzie on słaby bądź umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, o północy spadnie do 998 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Niebo nad Warszawą będzie zachmurzone chmurami kłębiastymi. Okresowo wystąpią opady deszczu, a także niewykluczone są burze. Maksymalna temperatura osiągnie wartość 21 st. C. Wystąpi wiatr południowo zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie wahać się, osiągając wartość 998 hPa w południe.

Prognoza na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie wystąpi duże zachmurzenie kłębiaste z przejaśnieniami. Początkowo możemy spodziewać się burzy. Temperatura minimalna spadnie do 12 st. C. Powije wiatr południowo-zachodni - zarówno słaby, jak i umiarkowany. Ciśnienie będzie wahać się, a o północy osiągnie wartość 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni, Sopocie wystąpi duże i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Miejscami może popadać, natomiast po południu możliwa jest burza. Maksymalna temperatura powietrza wyniesie 20 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-zachodni słaby bądź umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe jego wartość osiągnie 1007 hPa.

Prognoza na noc - Poznań

W Poznaniu nocą możemy spodziewać się dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Okresowo wystąpi deszcz. Minimalna temperatura wyniesie 13 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni - zarówno słaby, jak i umiarkowany. Ciśnienie będzie się zmieniać. O północy wyniesie 999 hPa.

Prognoza na jutro - Poznań

Niebo w Poznaniu spowite będzie chmurami kłębiastymi. Zachmurzenie będzie zarówno duże, jak i umiarkowane. Możemy również spodziewać się miejscami wystąpienia opadów deszczu. Po południu spodziewamy się burzy. Maksymalna temperatura nie przekroczy 20 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby bądź umiarkowany. Podczas burzy zawieje silniej. Ciśnienie będzie zmienne - w południe wyniesie 998 hPa.

Prognoza na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu wystąpi zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Temperatura minimalna spadnie do 13 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie wahać się, w północy osiągając wartość 998 hPa.

Prognoza na jutro - Wrocław

W niedzielę we Wrocławiu możemy spodziewać się kłębiastego zachmurzenia, a wraz z nim okresowych opadów deszczu. Po południu możliwa jest burza. Minimalna temperatura wyniesie 14 st. C. Zawieje wiatr południowo-zachodni. Będzie on słaby, a miejscami umiarkowany. W burzy przybierze na sile. Ciśnienie będzie się wahać - w południe osiągnie wartość 997 hPa.

Prognoza na noc - Kraków

Nocne niebo w Krakowie będzie zachmurzone. Miejscami wystąpią przejaśnienia. W pierwszej części nocy może wystąpić burza. Minimalna temperatura wyniesie 14 st. C. Będzie wiał wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Wartości ciśnienia będą się zmieniać - o północy wyniesie ono 986 hPa.

Prognoza na jutro - Kraków

Nad Krakowem w niedzielę pojawi się zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Okresami mogą wystąpić opady deszczu. Możliwa jest również burza. Maksymalna temperatura nie przekroczy 20 st. C. W ciągu dnia zawieje również wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Podczas burzy będzie on silniejszy. Ciśnienie będzie się zmieniać, w południe osiągnie wartość 987 hPa.

Autorka/Autor:Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl