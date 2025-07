Pogoda na jutro, czyli na niedzielę 6.07. Noc przeważnie będzie pogodna. W dzień termometry pokażą miejscami 32 stopnie Celsjusza. Lokalnie może popadać słaby deszcz.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy będzie dość pogodnie. W południowo-wschodniej połowie kraju wystąpi małe zachmurzenie, zaś w północno-zachodniej połowie - umiarkowane, wzrastające okresowo do dużego. W drugiej części nocy nie można wykluczyć bardzo słabego opadu deszczu na północnym zachodzie Polski. Temperatura minimalna wyniesie w całym kraju od 12 do 15 stopni Celsjusza. Wiatr powieje z kierunków południowych i południowo-zachodnich, słaby i umiarkowany.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - niedziela 6.07

Na południowym wschodzie przez większą część niedzieli zachmurzenie okaże się małe, okresami będzie nawet bezchmurnie. W pozostałej części kraju wystąpi przeważnie umiarkowane zachmurzenie, przejściowo wzrastające do dużego. Na północy punktowo możliwy jest słaby, przelotny deszcz. W godzinach wieczornych na krańcach południowych, a konkretniej na Śląsku, Opolszczyźnie i w Małopolsce, możliwy jest rozwój pojedynczych burz. Na termometrach zobaczymy od 25-27 st. C w pasie północnym do 30-32 st. C na południu i w centrum kraju. Wiatr będzie przeważnie umiarkowany, powieje z południowego zachodu.

Pogoda w niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 50-80 procent. Na północy będzie ciepło, w pozostałej części kraju - gorąco. Warunki biometeo przeważnie okażą się niekorzystne, tylko na północy będą neutralne.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Wiatr południowo-zachodni do południowego, okaże się umiarkowany i słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Niedziela w Warszawie przyniesie zachmurzenie umiarkowane do przejściowo dużego. Termometry wskażą maksymalnie 32 st. C. Powieje południowo-zachodni wiatr, umiarkowany do okresowo dość silnego. Ciśnienie będzie dalej spadać, w południe sięgnie 996 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zachmurzenie przeważnie okaże się duże. Na termometrach zobaczymy 13 st. C. Wiatr przeważnie będzie wiał z kierunków południowych, okresami zmienny, umiarkowany do słabego. Ciśnienie o północy wyniesie 1010 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka niedziela z zachmurzeniem umiarkowanym i przejściowo dużym. Możliwy jest też tego dnia słaby przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 25 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie będzie dalej spadać, w południe osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu wystąpi początkowo małe zachmurzenie, wzrastające w ciągu nocy do umiarkowanego. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Wiatr okaże się słaby, początkowo zmienny, następnie będzie wiał z kierunków południowych. Ciśnienie o północy wyniesie 1006 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

W niedzielę w Poznaniu spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane do przejściowo dużego. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 29 st. C. Wiatr będzie wiał z kierunków południowych, przeważnie umiarkowany. Ciśnienie będzie dalej spadać, w południe sięgnie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu spodziewane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry wskażą 15 st. C. Wiatr południowo-zachodni do południowego, będzie słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 997 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Na niedzielę we Wrocławiu prognozuje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wzrośnie do 30 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr. Początkowo okaże się zmienny, następnie będzie wiał przeważnie z południowego zachodu. Ciśnienie będzie dalej spadać, w południe sięgnie 992 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie zachmurzenie będzie małe, okresami niebo będzie bezchmurne. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr okaże się zmienny, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 987 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

W niedzielę w Krakowie zachmurzenie przez większą część dnia będzie małe, po południu wzrośnie do umiarkowanego. Wieczorem nie można wykluczyć przelotnego opadu deszczu oraz burzy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 31 st. C. Wiatr początkowo słaby, zmienny, następnie powieje z kierunków południowych, umiarkowany. Podczas możliwej burzy może silnie wiać. Ciśnienie będzie dalej spadać, w południe osiągnie 983 hPa.

Warunki drogowe w niedzielę tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl