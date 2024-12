Temperatura minimalna wyniesie od -2 i -1 stopnia Celsjusza na południowym wschodzie do 4-5 st. C na zachodzie kraju. Wiatr będzie umiarkowany, w na północy i zachodzie w porywach dość silny, południowo-zachodni.

Pogoda na niedzielę 22.12

Termometry pokażą od 2-3 st. C na wschodzie do 6-7 st. C na zachodzie kraju.. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr z południowego zachodu. Porywy mogą sięgać 40-65 kilometrów na godzinę, w górach do 70 km/h.