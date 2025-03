W nocy na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i bez opadów. Duże zachmurzenie spodziewane jest jedynie na południowym wschodzie Polski. Tam lokalnie pojawią się słabe opady deszczu ze śniegiem do 1-2 litrów na metr kwadratowy. W górach spadnie do 2 centymetrów śniegu. W drugiej części nocy na zachodzie wystąpią zamglenia, a lokalnie mgły ograniczające widzialność do 100-200 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od -6/-5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie kraju do -2/-1 st. C na południowym wschodzie. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Pogoda na jutro - niedziela 16.03

W niedzielę rano na przeważającym obszarze kraju dopisze pogodna i słoneczna aura. W ciągu dnia, od północy, prognozuje się wzrost zachmurzenia do dużego ze słabymi opadami deszczu. Opady te przechodzić będą stopniowo w deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 6-7 st. C na wschodzie Polski, przez 7-8 st. C w centrum, do 8-9 st. C na zachodzie. Powieje północno-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, jedynie na północy w porywach rozpędzi się do 40-50 kilometrów na godzinę.