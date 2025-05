Noc przyniesie w Polsce duże zachmurzenie z licznymi rozpogodzeniami. Początkowo na południu wystąpią słabe opady deszczu do 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. W drugiej części nocy na północy wystąpią lokalne silne zamglenia i mgły. Termometry pokażą od -1 stopnia Celsjusza na północnym wschodzie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na południu. Z kierunków północnych powieje słaby wiatr.