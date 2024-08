W nocy na zachodzie i południowym zachodzie kraju będzie pochmurno z przejaśnieniami. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu do 5-20 litrów na metr kwadratowy, a miejscami burze . Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 14-15 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, w burzach silny, z kierunków południowych.

Pogoda na jutro - czwartek 07.08

Pochmurna aura będzie nam towarzyszyć również w czwartek. Pojawi się zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże z przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju opadami deszczu do 5-25 l/mkw. Miejscami wystąpią burze z obfitymi opadami deszczu, szczególnie w pasie od Kaszub i Warmii przez centrum kraju, Mazowsze, po Małopolskę i Podkarpacie. Termometry pokażą od 23 st. C na Pomorzu Zachodnim, 25-26 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w burzach silny, południowo-zachodni i zachodni.