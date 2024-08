Pogoda na jutro. Czwartek 29.08 będzie słoneczny i upalny w całej Polsce. Najniższa temperatura, jaką wskażą termometry, to 30 stopni Celsjusza. Aura niekorzystnie wpłynie na samopoczucie.

Noc będzie pogodna. Termometry wskażą minimalnie od 13-14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 17-18 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby wiatr, z kierunków wschodnich.

Pogoda na jutro - czwartek 28.08

Dzień przyniesie słoneczną i upalną aurę, bez opadów deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 30 st. C na Suwalszczyźnie do 33 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni.