Pogoda na jutro - czwartek, 19.05. Słonecznie w całej Polsce, nawet 30 stopni w cieniu

Pogoda na noc 18/19.05. Będzie pogodnie. Termometry pokażą od 2-3 stopni Celsjusza na Podlasiu po 11 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Na Lubelszczyźnie, Mazowszu i Podlasiu mogą wystąpić przygruntowe przymrozki do -2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i południowo-zachodnich.