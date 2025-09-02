Pogoda na dziś - wtorek 2.09. W części kraju będzie bardzo gorąco

Warunki biometeorologiczne we wtorek
Warunki biometeorologiczne we wtorek
Pogoda na dziś

Pogoda na dziś. Wtorek 2.09 przyniesie części kraju opady deszczu oraz burze. Miejscami porywy wiatru mogą sięgać 70 kilometrów na godzinę. Termometry pokażą maksymalnie 30 stopni.

We wtorek na wschodzie oraz w centrum kraju dopisze pogodna i słoneczna aura. Od zachodu zachmurzenie wzrośnie do dużego i całkowitego z przelotnymi opadami deszczu o natężeniu 2-10 litrów na metr kwadratowy i burzami. Wyładowaniom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu do 30 l/mkw. i porywy wiatru do 70-80 kilometrów na godzinę. Może także spaść grad. Termometry pokażą maksymalnie od 21-23 stopni Celsjusza na krańcach zachodnich do 28-30 st. C na wschodzie i w centrum. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, południowy i południowo wschodni. W górach porywy mogą osiągnąć do 70 km/h.

Prognoza pogody na wtorek
Prognoza pogody na wtorek

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 50 do 90 procent. Na zachodzie będzie chłodno, na wschodzie i południowym wschodzie - gorąco, a mieszkańcy pozostałych regionów Polski odczują komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne będą korzystne na wschodzie i południowym wschodzie, niekorzystne na zachodzie i północy oraz neutralne w pozostałej części kraju.

Warunki biometeorologiczne we wtorek
Warunki biometeorologiczne we wtorek

Pogoda na dziś - Warszawa

We wtorek w Warszawie dopisze pogodna aura. Słupki rtęci pokażą maksymalnie 29-30 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 996 hPa i będzie rosnąć.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Początkowo wtorek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodny. W drugiej części dnia zachmurzenie wzrośnie, poza tym przelotnie popada i zagrzmi. Termometry pokażą maksymalnie 24-25 st. C. Wiatr umiarkowany, będzie wiał z południowego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1009 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Poznań

We wtorek w Poznaniu dopisze przeważnie pogodna aura. W godzinach wieczornych pojawi się jednak więcej chmur, z których popada. Może także zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie 25-26 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z południowego wschodu skręcający na południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 997 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Wtorek we Wrocławiu będzie przeważnie pogodny. W godzinach popołudniowych prognozowany jest jednak wzrost zachmurzenia do dużego, które przyniesie przelotne opady i burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26-27 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z południowego wschodu skręcający na zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 993 hPa i będzie rosnąć.

Pogoda na dziś - Kraków

Przed mieszkańcami Krakowa pogodny wtorek. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 28-29 st. C. Umiarkowany wiatr będzie wiał z południa. Ciśnienie w południe wyniesie 984 hPa i będzie wzrastać.

Warunki drogowe w dzień
Warunki drogowe w dzień

