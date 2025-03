Wtorek przyniesie słoneczną aurę. Tylko na północnym wschodzie i wschodzie kraju pojawią się chmury kłębiaste. Na Podlasiu, wschodnim Mazowszu i Lubelszczyźnie prognozowane są przelotne opady śniegu do 2 centymetrów. Termometry wskażą maksymalnie od 3-4 stopni Celsjusza na krańcach wschodnich, przez 5-6 st. C w centrum kraju, do 7-8 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Zachodni i północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Jedynie na północnym wschodzie i wschodzie może być dość silny i w porywach osiągać do 50-60 kilometrów na godzinę.