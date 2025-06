W środę możemy spodziewać się zachmurzenia dużego z rozpogodzeniami oraz z przelotnymi opadami deszczu na przeważającym obszarze kraju. Miejscami w regionach centralnych oraz na wschodzie może zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy od 19-22 stopni Celsjusza na północy, przez 24-25 st. C w centrum, do 26-28 st. C na południu. Nadciągnie umiarkowany i dość silny wiatr - jego porywy osiągną do 50-70 kilometrów na godzinę. Powieje z południowego zachodu, później skręcając w kierunku północno-zachodnim.