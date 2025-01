W środę na zachodzie, południu i w centrum kraju prognozowane jest zachmurzenie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami przez cały dzień utrzymają się mgły. Mieszkańcy wschodu i południowego wschodu powinni szykować się na słabe opady śniegu z deszczem, które stopniowo będą zanikać. Termometry pokażą maksymalnie od 2 stopni Celsjusza na Kaszubach, Kujawach, Warmii i Suwalszczyźnie, przez 3-4 st. C w centrum kraju, do 5-6 st. C na południowym zachodzie. Słabo i umiarkowanie powieje z zachodu i południa.